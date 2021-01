Prandelli peggio di Iachini: La media punti della Fiorentina è inferiore al Lecce retrocesso in B

La sconfitta contro la Lazio ha fatto abbassare la media punti della Fiorentina a 0,93. 15 in 16 partite, un dato preoccupante ma certamente ancora rimediabile. Come si legge sul Corriere Fiorentino, l’allarme rosso in riva all’Arno non è ancora suonato, anche se per salvarsi servirà quel cambio di rotta che ancora non si è visto.

Nella passata stagione, con la stessa media punti, il Lecce è retrocesso in Serie B, ma naturalmente il valore delle due rose non è neanche lontanamente paragonabile. Per girare almeno a quota 20 alla fine del girone d’andata, la Fiorentina dovrà ottenere cinque punti nelle sfide contro Cagliari, Napoli e Crotone, numeri che la proietterebbero a 40 punti al termine della stagione.

Per adesso, i numeri della gestione Prandelli (una vittoria, quattro pareggi e altrettante sconfitte dal suo ritorno a Firenze) sono peggiori rispetto a quelli di Iachini: 0,77 il tecnico di Orzinuovi, 1,14 l’allenatore marchigiano. Un’altra nota dolente è la mancanza di gol: soltanto Vlahovic si è parzialmente sbloccato, mentre tutti gli altri continuano a fare fatica.