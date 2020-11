“Batistuta nel mio staff? Lo sentirò prossimamente. Per me può essere un valore aggiunto”. Sono bastate queste poche parole del nuovo allenatore viola Cesare Prandelli per far esplodere in Argentina la Bati-Mania. Dopo la conferenza di presentazione di ieri, nel paese d’origine dell’ex numero 9 della Fiorentina moltissime testate sportive hanno riportato le parole di Prandelli, facendo sognare i tanti che sperano di rivedere Bati di nuovo nel mondo del pallone.

