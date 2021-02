Prandelli: “Penso che la società stia valutando la programmazione futura, ma noi dobbiamo essere consapevoli ancora della nostra situazione…”

In conferenza stampa l’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha speso parole anche per il tecnico dell’Udinese Gotti: “E’ un allenatore di grande esperienza e di grande capacità di insegnamento. Sa leggere le partite e l’Udinese è sicuramente una compagine solida e ordinata. Noi dobbiamo essere molto attenti in particolar modo nelle uscite. Penso che la società stia valutando la programmazione futura, è un compito loro. Siamo dei professionisti seri e dobbiamo pensare solo al campo. Dobbiamo essere consapevoli ancora della nostra situazione. Dobbiamo consolidare i nostri principi senza abbassare l’intensità. Non mi fido di niente. In questo momento i ragazzi stanno lavorando bene. Pulgar? L’ho sempre ritenuto un ottimo calciatore e sono contento delle sue prestazioni”.