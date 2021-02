Prandelli: “Per sostituire Castrovilli ho tante alternative che mi fanno riflettere. Non dobbiamo far perdere entusiasmo a Commisso, lui i soldi li ha messi…”

Gli investimenti di Commisso e la sostituzione obbligatoria di Castrovilli nell’undici titolare a causa della squalifica del numero 10 viola. Questo e tanto all’interno della conferenza stampa del tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli: “Per quanto riguarda il “posto” di Castrovilli non ho ancora deciso, ho dei dubbi. Ho tante alternative che mi fanno riflettere e anche questo è un elemento importante. Commisso? Non dobbiamo far perdere l’entusiasmo a questa proprietà, lui i soldi li ha messi. A volte capita che sbagli qualche acquisto; perchè all’interno di un mercato compri i calciatori non la loro testa”.

