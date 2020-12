Prandelli: “Pesa non aver vinto per la classifica, ma non sono preoccupato. La squadra ha l’atteggiamento giusto e oggi ci è mancata un po’ di fortuna”

L’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato in sala stampa al termine della partita contro il Verona: “Ero preoccupato una settimana fa, quando la squadra sembrava non avere l’atteggiamento giusto. Ora non lo sono più perché la squadra c’è. Non c’è stato un passo indietro rispetto al Sassuolo, il Verona è passato in vantaggio con un rigore molto dubbio. Pesa non aver vinto per la classifica, ma ripeto non sono preoccupato. Forneau? Si può discutere non tanto sul rigore quanto su una situazione di fuorigioco iniziale. Sull’ammonizione ho avuto un confronto con il quarto uomo e ho chiarito con lui”.

E poi ha aggiunto: “Nella ripresa ci è mancato un pizzico di fortuna per vincerla, come in occasione del colpo di testa di Milenkovic. Siamo arrivati comunque parecchie volte in area di rigore, dobbiamo continuare a credere nella squadra e a fare quello che stiamo facendo”.