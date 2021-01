Prandelli: “Preferisco avere qualche calciatore in meno ma che si senta dentro al progetto Fiorentina. Vlahovic come Toni? E’ presto per dirlo: ha vent’anni e…”

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha rilasciato una lunga intervista a SportWeek toccando anche i temi di attualità: “Entrare in corsa rende tutto più complicato. E’ dura conoscere a fondo ventotto calciatori in poche settimane. E’ complicato anche cambiare tanto e subito perchè il gruppo è ancora ancorato alle vecchie certezze. Io ho trovato disponibilità ma il problema è proprio il numero. Se hai 28 calciatori, dieci sono sempre scontenti. Preferisco avere qualche calciatore in meno ma che si senta dentro al progetto Fiorentina. Vlahovic come Toni? E’ presto per dirlo: ha vent’anni e molti se ne dimenticano. Toni ne aveva 27 e parecchi campionati alle spalle quando arrivò qui. Oggi ho questi calciatori e per me sono fortissimi”.

