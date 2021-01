Prandelli: “Problema alla rotula per Ribery, non poteva restare in campo”

Ennesimo infortunio, purtroppo, patito dall’attaccante della Fiorentina, Franck Ribery, durante il match contro la Lazio. Delle condizioni del francese ha parlato l’allenatore viola, Cesare Prandelli, che ha detto: “Ha avuto un problema alla rotula, ha avuto un blocco per cui non poteva continuare”. Sapere se potrà essere in campo contro il Cagliari o meno, in questo momento non è possibile.

