Prandelli può sorridere: oltre Milenkovic c’è di più

Non solo Milenkovic, anche tanti altri recuperi per un Cesare Prandelli che può sorridere. Secondo quanto appreso da Radio Bruno, infatti, Mister Prandelli avrebbe recuperato anche Martin Caceres e Franck Ribery. Ci sarà anche Castrovilli contro la Sampdoria ma no Amrabat unico squalificato del match.

Buone notizie, quindi, per una partita importantissima ai fini di classifica e per ritrovare morale.