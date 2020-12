Prandelli: “Poco tempo fa a Firenze c’era un certo Chiesa che faceva la differenza. Qualche giocatore pensa solo a se stesso”

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della partita di domani che vedrà impegnata la squadra viola contro il Genoa al Franchi. Queste le parole del tecnico gigliato: “Alla Fiorentina non c’è più un giocatore del quale ormai qui a Firenze è meglio non parlare (Chiesa ndr). Lui portava la squadra al limite dell’area e dovremo essere bravi a palleggiare velocemente anche senza un giocatore con le sue caratteristiche”

E su Cutrone: “Fino ad ora si è allenato bene, ma per ora gli ho preferito un’altra punta con altre caratteristiche. I giocatori non devono pensare solo a se stessi ma per la squadra. Non ho mai messo da parte nessuno e se qualcuno non è contento qui può benissimo andarsene. Non sto parlando solo di Cutrone. Nessuno ha detto che se ne vuole andare, ma in momenti di grande difficoltà a me servono uomini pronti a combattere”

E sul periodo di difficoltà: “In questi periodi vengono fuori i leader. Noi abbiamo giocatori di grossa esperienza come Pezzella, Ribery, Caceres”.