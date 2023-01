Prandelli: “Quando a Firenze si crea un legame tra squadra, tifosi e stampa è incredibile. Mutu allenatore? Non ci avrei scommesso un centesimo”

L’ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato della squadra viola a Lady Radio, parlando anche delle sue esperienze passate a Firenze: “Quando alla Fiorentina si crea un legame tra i tifosi, la stampa e la squadra, diventa qualcosa di incredibile. Quando il Franchi è con te puoi arrivare ovunque. Mi ricordo quando quelli del Bayern arrivarono e dissero: “Sentite questi, qui sarà dura”

“Toni? In area non aveva eguali, poi aveva trovato in Pazzini un ottimo partner. Su Mutu allenatore non avrei scommesso un centesimo. Invece sta facendo bene e vuole venire ad allenare in Italia”