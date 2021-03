Prandelli: Quando emotività e tensione giocano un brutto scherzo

Ritorniamo per un attimo a quanto è successo alla fine della partita tra Fiorentina e Milan. L’allenatore viola, Cesare Prandelli, non si è sentito molto bene.

Durante la gara ha accumulato troppa tensione durante ed ha preferito non presentarsi davanti ai microfoni andando direttamente a casa.

Del resto anche alla vigilia del match contro i rossoneri non aveva fatto niente per nascondere quanto sia immerso in questo contesto. Una frase in special modo risuona ancora: “Emotivamente non mi sono mai trovato così coinvolto. E’ come se la Fiorentina fosse una cosa mia”.