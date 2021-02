Prandelli: “Quarta è un calciatare moderno che ha tecnica e personalità. Kokorin avrà bisogno di altre tre settimane mentre Malcuit…”

Ha continuato così in conferenza stampa l’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli in vista del match di domani sera contro l’Inter: “Fase difensiva? Dobbiamo essere più concentrati. I nostri difensori adesso hanno un pensiero positivo quando hanno la palla gli avversari. Invece dobbiamo avere un pensiero negativo, quasi avendo paura di poter prendere gol. Kokorin? Ha bisogno di tre settimane di preparazione ma questo lo sapevamo. Sta lavorando molto bene e conto di inserirlo presto in ritiro. Per quanto riguarda Malcuit, verrà in panchina e se ci sarà bisogno, potrà giocare anche una mezz’ora. Centro Sportivo? Quello che sorgerà porterà lustro a Firenze e i giocatori del futuro guarderanno molto il luogo di lavoro dove andranno. Il centro sportivo è futuro, il nostro presidente pensa al futuro. Dal disegno si evince che sarà un progetto unico. Martinez Quarta? Mi piacciano i calciatori che hanno personalità, tecnica e capacità di venire a centrocampo e di andare alla conclusione. E’ un calciatore moderno, anche se quel che non deve fare è tentare cose che non sono nel suo bagaglio. Siamo comunque soddisfatti di lui”.

0 0 vote Article Rating