Prandelli: “Rischiare le due punte poi ci costringe a scoprirci e con Kouame abbiamo perso equilibrio. Va riconosciuto il valore dell’Inter”

Commenta così in sala stampa il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli: “Abbiamo avuto una buona reazione dopo lo svantaggio, veemente e con idee. Poi dopo aver preso il secondo gol la squadra si è aperta troppo e bisogna riconoscere il valore dell’avversario. I ragazzi che hanno giocato hanno dato il 100%, paradossalmente nel calcio quando cerchi di rischiare qualcosa in più poi peggiora la situazione. Questo a dimostrazione che la squadra ha bisogno di compattezza e di leggere le situazioni. Mi rammarica che sul primo gol non abbiamo intercettato due passaggi. Equilibri persi con Kouame? Quando si gioca con le due punte bisogna avere un coraggio totale, bisogna alzare il baricentro, è chiaro che con giocatori di profondità come ha l’Inter si rischia di essere sorpresi alle spalle”.

