Prandelli ritrova tutte le energie per tentare lo scherzetto ad un Milan falcidiato dalle assenze

Il Corriere Fiorentino in edicola stamani fa il quadro sulle parole che il tecnico Cesare Prandelli ha rilasciato ieri in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan. “Non ero mai stato così coinvolto professionalmente, le tensioni sono alte e devo gestirle”. I tre punti ottenuti nell’ultima giornata contro il Benevento hanno infatti trasmesso al tecnico la serenità necessaria che possono permettergli di ritrovare le energie. Nel post-gara l’allenatore della Fiorentina aveva ammesso infatti tutta la sua stanchezza per la quale varie ipotesi avevano iniziato a susseguirsi. Il quotidiano conferma come lui abbia superato tutto questo. In più aggiunge come Prandelli, prima della sosta per le Nazionali sia intenzionato a ripetersi contro un Milan con tanti assenti e deluso per l’eliminazione dall’Europa League. Questo, ovviamente sarà più facile se in attacco si confermerà l’uomo più atteso, ovvero Dusan Vlahovic forte della tripletta segnata contro il Benevento.