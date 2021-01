Prandelli: “Se Callejon ci garantisce questa qualità sono ben lieto di ridisegnare il centrocampo per lui”

Josè Callejon potrebbe tornare ad essere protagonista in campo anche con la Fiorentina. Su di lui, l’allenatore viola, Cesare Prandelli, ha detto: “Per esaltare le sue qualità abbiamo dovuto rivedere un po’ il centrocampo. Ma se questa è la qualità che riesce a garantirci sono ben lieto di rifarlo ancora”.

Bonaventura invece ancora non ha trovato la rete a Firenze: “Ci sono dei momenti in cui riesci a far gol e col Genoa l’aveva fatto, e bello, ma gli è stato annullato. Sono contento di lui, quando ha spazio attacca sempre l’area avversaria con convinzione”.