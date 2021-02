Prandelli sfida l’allievo: La consapevolezza di dover lottare per la salvezza

Fiorentina-Spezia, in programma venerdì alle 18:30 al Franchi, sarà anche la sfida tra Cesare Prandelli e Vincenzo Italiano. Il maestro contro l’allievo, visto che il tecnico di Orzinuovi era l’allenatore di quell’Hellas Verona che nel 1998-99 ottenne la promozione di Serie A: il regista di quella squadra era proprio l’attuale tecnico dei liguri, che ha detto di trarre ispiramento (anche) dalle idee dell’allenatore viola.

Lo Spezia oggi, grazie alla vittoria col Milan, ha due punti in più della Fiorentina in classifica e lo stesso Italiano vorrebbe imitare proprio Prandelli, che nella stagione successiva a quella della promozione in Serie A riuscì a salvarsi e chiudere il cerchio. L’allenatore gigliato, invece, deve necessariamente spazzare via pessimismo, negatività e frenesia, quest’ultima una delle protagoniste contro la Sampdoria.

La missione delle due squadre – e quindi dei due allenatori – è la salvezza. Lo Spezia l’ha sempre saputo, la Fiorentina l’ha capito dopo qualche giornata di campionato. E venerdì, conclude il Corriere dello Sport-Stadio, al Franchi ci saranno in palio punti importanti.