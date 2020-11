Prandelli si è reso conto di aver sottovalutato l’ampiezza dei problemi che ha la Fiorentina. E ora anche la società deve fare una profonda analisi

Prandelli è appena arrivato alla Fiorentina, ma probabilmente si è già reso conto di aver sottovalutato l’ampiezza di problemi che nascono da lontano e che la società, ora, ha il dovere di analizzare con una profondità di analisi che in passato forse non c’è stata. Su La Nazione questo è quello che si può leggere stamani relativamente alla brutta sconfitta patita in casa dai viola contro il Benevento.

Una situazione difficile quella che si vive in casa viola. L’arrivo di Prandelli sulla panchina al posto di Iachini non è servito a far ritrovare autostima ai giocatori, di sicuro non ieri, né a ricomporre il senso di squadra disordinatamente messo in mostra in passato. Anzi, l’allenatore ha ammesso che “alla prima difficoltà la Fiorentina si impaurisce”. E questo non è certo un bel segnale per lui, ma anche per tutti noi.