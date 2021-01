Prandelli si mette la medaglia Vlahovic al petto. La Fiorentina non ha più bisogno di acquistare una prima punta

Contro il Cagliari è arrivata la sesta rete in campionato per l’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic. La Gazzetta dello Sport scrive stamani che questa è una delle medaglie che Cesare Prandelli può giustamente cucirsi al petto; infatti il tecnico di Orzinuovi ha puntato tutto sull’ex Partizan, che stava rischiando di essere ceduto in prestito nel mercato invernale ed è stata una scommessa che per ora può dirsi vinta.

Il serbo ha segnato cinque degli ultimi sette gol dei viola e così il club di Rocco Commisso non ha più bisogno di acquistare una prima punta.