Prandelli: “Solo dopo il 3-0 ci siamo liberati mentalmente da tutti i fantasmi. Pulgar? Dobbiamo essere più aggressivi o non si va da nessuna parte”

Il commento di Cesare Prandelli a Sky si concentra su questi temi: “Oggi paradossalmente sul 3-0 ci siamo liberati di tutti i fantasmi, abbiamo cercato di pressare l’avversario, che è più che temibile. La cosa che mi fa più rabbia è che abbiamo preso gol al 44′, sbagliando tre contrasti al limite dell’area. Dobbiamo metterci in testa che non è una vergogna difendersi ma lo devono fare tutti. Poi tutto il resto è una conseguenza, ho visto una squadra che sul 3-0 è andata a pressare l’Atalanta, rischiando di prendere altri gol. E’ una squadra che sta cercando di uscire da una situazione molto complicata. Siamo a tre punti dalla terz’ultima ma a quattro da una zona più tranquilla”.

Problemi per un Pulgar molto deludente anche oggi: “Pulgar è un giocatore che sa accorciare e pressare, poi ha avuto un problema a fine primo tempo. Però non ci giriamo intorno, siamo in difficoltà, la prossima partita deve essere completamente diversa, bisogna essere più aggressivi altrimenti non si va da nessuna parte”.

Chiusura su Ribery: “E’ un campione che forse soffre più di tutti il fatto di giocare senza pubblico, oggi è entrato bene e sono convinto che possiamo recuperarlo al 100%”.