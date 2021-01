Prandelli: “Sono contento della prestazione, non c’erano spazi. Amrabat non è stato il solito, Barreca out? Non volevo rischiare”

In sala stampa arriva il commento da parte di Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina: “Abbiamo una punta centrale e Ribery a fare la seconda punta, poi i centrocampisti che dovrebbero accompagnare. E’ chiaro che potevamo accorciare un po’ di più ma abbiamo affrontato una squadra molto pericolosa nelle ripartenze. Nei primi 10-15 minuti abbiamo avuto buone opportunità , poi abbiamo perso tempi e loro stati molto pericolosi. Kouame? E’ una punta per cui non è che debba fare tanti movimenti, deve dare profondità ed è entrato bene. Sono contento della prestazione, non dobbiamo perdere l’equilibrio come ogni tanto facciamo perché spesso la frenesia di riconquistare palla dci manda fuori tempo”.

Poi il commento su Amrabat: “Negli ultimi 20 minuti ha giocato da centrale, è un centrocampista con qualità diverse rispetto agli altri, non è stato quello che conosciamo probabilmente per l’atteggiamento dei centrocampisti del Bologna. Abbiamo creato poco? Siamo sempre lì, dobbiamo vedere contro che squadra giochiamo e che occasioni ci danno. Spazi non c’erano, il Bologna gioca insieme da due anni per cui ogni cambio tattico lo fanno molto velocemente. Passo indietro? Penso a dare continuità nelle prestazioni e oggi c’è stata, è mancato qual cosina in area di rigore ma ci siamo arrivati. Abbiamo recuperato al 100% Franck”.

Infine Prandelli parla di alcuni singoli: “Dragowski? E’ stato molto bravo, ha trovato il tempo perfetto nelle uscite. Venuti per Barreca? C’era Orsolini, per cui non volevo rischiare un mancino contro un mancino e Venuti ha coperto bene sui tagli dell’esterno”.