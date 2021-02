Prandelli: “Sono imbarazzato nel commentare questa partita. Sarei stato scontento del pareggio, figuriamoci della sconfitta”

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, intervistato da Sky, ha dichiarato: “Io sono un po’ imbarazzato. Una partita così è difficile da commentare. Abbiamo fatto due errori ingenui, abbiamo subito due gol. Sicuramente avremmo meritato molto di più, ma la realtà è questa. Dobbiamo essere molto più determinati in zona gol. Stiamo lavorando proprio per migliorare non solo dal punto di vista tattico. Sul pareggio non ero contento, figuriamoci dopo aver perso. Dobbiamo continuare così ed essere meno frenetici quando arriviamo in area avversaria.

Sul primo gol della Samp ha detto: “Non ho ancora rivisto. Ho visto solo che eravamo in superiorità numerica e non so perché Vlahovic abbia abbassato la testa. Il serbo ha grandi margini di miglioramento, lavora e ascolta molto. Delle volte però devi saper giocare di più per la squadra e cercare di essere meno protagonista”.

Sui cambi effettuati a partire dall’82’: “La squadra non stava facendo male, per questo ho cambiato tardi. Poi sono arrivate delle situazioni importanti, ma non attraverso la manovra, ma per la voglia di pareggiare”.