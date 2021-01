Prandelli: “Sono molto contento di Pezzella, è il nostro capitano e si assume responsabilità. Manca un regista? La qualità si può spostare anche davanti”

In conclusione di conferenza stampa, Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, parla di Pezzella e delle sue difficoltà: “Chi indossa la fascia da capitano ha grosse responsabilità e German se le sta assumendo assolutamente. E’ chiaro che ci sono degli errori da parte di tutti i giocatori, non è che nessuno sbaglia mai ma dal punto di vista della personalità e del punto di riferimento che è sono molto contento del nostro capitano. Errori da parte degli esterni? Non è un problema di concentrazione, sono errori di valutazione perché magari un giocatore sottovaluta una palla morbida, spesso sulla linea difensiva si hanno pensieri troppo positivi sul recupero, sull’anticipo. In area invece dev’essere negativo il pensiero, cioè teso ad evitare di prendere gol, non a recuperare il pallone ma questo i giocatori lo sanno e ci stanno lavorando”.

Prandelli parla poi della mancanza del regista: “Quando si ha un giocatore di qualità in mezzo, si può costruire l’azione dal basso. Ma ci sono tanti modi di trovare qualità, anche solo nella metà campo avversaria. Le squadre che non hanno un regista cercano di spostare la qualità davanti. Contro il Verona abbiamo spostato un palleggiatore basso, che poi veniva aggredito, per cui finivamo per lanciare il pallone in avanti, ci sono anche le contromosse degli avversari”.

Infine i pericoli rappresentati dal Cagliari e da Sottil: “Il Cagliari è una delle squadre migliori come dribbling tentati e Sottil rientra nei giocatori in grado di dribblare. Sappiamo che quando si salta l’avversario si creano spazi importanti, per cui l’obiettivo è quello di non concedere questa possibilità. Domani è una partita molto impegnativa e difficile, dovremo essere pronti nel leggerla bene in corso d’opera”.