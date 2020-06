Prandelli: “Spero che Iachini venga riconfermato. La Fiorentina deve giocare anche per l’allenatore”

L’ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale, Cesare Prandelli è intervenuto su TuttoMercatoWeb parlando della sfida di domani tra Fiorentina e Lazio: “La Lazio ha venti minuti di autonomia in più. La Fiorentina però in queste partite deve giocare anche per l’allenatore”.

E proprio sull’allenatore: “Forse c’è stato qualche errore di comunicazione. Io tifo Iachini, spero che venga riconfermato anche per la prossima stagione”.

E sulla ripresa: “Ero molto scettico, negativo. Poi strada facendo ci sono state le aperture, è stato trovato un protocollo che garantisce la salute dei calciatori. Ma uno sport senza pubblico è complicato da vedere. È stato comunque giusto ricominciare. Quando l’arbitro fischia l’inizio ti da la possibilità di non pensare agli altri problemi e di sognare: il calcio è passione. Partita dopo partita magari cercheremo di ritrovare la normalità”.