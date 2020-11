Prandelli studia i suoi giocatori: Castrovilli si candida ad un ruolo particolare

Le prime due sedute di allenamento sono servite a Prandelli per studiare la duttilità dei singoli presenti all’interno della sua Fiorentina. E secondo La Nazione c’è un giocatore in particolare che è finito nel suo mirino: Castrovilli. Uno che potrebbe diventare un vero e proprio jolly.

Fino a sabato, quando con la fine della bolla potrà aggregarsi alla Nazionale, l’azzurro verrà infatti testato in due soluzioni: come mezzala, dove ha fatto le cose migliori diventando in questo campionato anche il capocannoniere della squadra, e come trequartista, il ruolo in cui è nato.