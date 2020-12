Prandelli: “Tre settimane fa avremmo preso delle imbarcate pazzesche, ora siamo migliorati. Valore della squadra? O qualcuno non sta rendendo come dovrebbe o sono state fatte valutazioni sbagliate”

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli commenta a Sky Sport la gara pareggiata contro il Verona e la prossima partita contro la Juventus: “Non deve influire nella testa dei giocatori, la prova c’è stata, ci sono state ottime risposte, dobbiamo essere più incisivi, dopo il rigore è stato un po’ complicato e nel primo tempo abbiamo fatto bene. Bonaventura era un po’ stanco, l’ammonizione ha pesato. Bisogna convincersi che più si va in area di rigore più è meglio Fiducia per martedì contro la Juventus? Cercheremo di recuperare le energie e andare in campo pronti.

Qualcosa è cambiato in questa squadra: “Magari tre settimane fa avremmo prese delle imbarcate pazzesche, ma oggi contro una squadra che fa un calcio aggressivo come il Verona abbiamo fatto bene. C’è ancora da fare ma sotto questo punto di vista siamo migliorati”.

Io a Firenze? “Provo un grande senso di responsabilità la vivo intensamente e con tante emozioni. Ringraziamo i tifosi che sono venuti all’albergo ad incitarci, ci mancano molto”.

Sul gioco visto fino ad ora: Chiaro se siamo in una zona di classifica tranquilla possiamo rischiare anche dei passaggi in più e provare altre alternative. Continueremo così, i giocatori sono questi e vogliamo puntare su di loro, pensando che col tempo migliorerà anche il gioco”.

Sul valore della squadra: “Questo è il giochino che ha fregato questa squadra. Tutti pronosticavano una Fiorentina ad altissimo livello, quindi o è stata fatta una valutazione sbagliata della squadra o qualcuno non sta rendendo come dovrebbe. Ad inizio campionato tutti avevano grandi ambizioni ma ora ci dobbiamo rendere conto che la realtà questa. A volte basterebbe un po’ di fortuna per ritrovare quella fiducia che manca”.