Prandelli vara la Fiorentina anti-Hellas: possibile la conferma del modulo. Ci sarà spazio per i due grandi esclusi?

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, il ritiro della Fiorentina è terminato all’indomani del pareggio contro il Sassuolo. Nella mattinata di ieri, i giocatori hanno fatto un allenamento di scaricato e poi sono tornati a casa. Ma già da staserà il gruppo tornerà ad unirsi, in vista dell’impegno di domani contro l’Hellas Verona.

Sarà una partita particolare, almeno per due motivi. Il primo è Juric, che in estate è stato vicino a sedere sulla panchina della Fiorentina: il secondo è Amrabat, che ritroverà il suo recente e fondamentale passato.

C’è interesse, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, per le scelte di formazione che farà Prandelli, che in queste settimane ha cambiato modulo e uomini per trovare la quadra del cerchio. Possibile che il 3-5-2 proposto contro il Sassuolo venga confermato: da capire il ruolo che avranno i due grandi esclusi della sfida di mercoledì sera, Pulgar e Callejon. La rifinitura di oggi, in tal senso, darà sicuramente indicazioni utili.