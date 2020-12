Prandelli: “Vedremo una Fiorentina diversa. Non ci dobbiamo vergognare, dobbiamo lottare molto”

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli è intervenuto in conferenza stampa parlando del momento viola: “Non ci dobbiamo vergognare di dover lottare molto , difendersi come squadra è giusto e saggio. Io vorrei vedere una squadra che si rende conto che siamo in una situazione delicata. L’obiettivo è non subire, pensare dall’oggi al domani di ribaltare la situazione è difficile. I giocatori sono convinti che possiamo uscire da questa situazione, vedremo una Fiorentina diversa dalle ultime”.

E sul ritiro: “La società ha proposto il ritiro, anche i giocatori l’hanno condiviso. Nessuno ha obiettato. E’ un momento delicato. Qualche ora in più, qualche discussione in più, servirà a cambiare registro”.

E su quanto è importante l’esperienza dei giocatori più “attempati” e perchè questi giocatori non sono partiti titolari: “Abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno di giocatori mentalmente liberi.Non è un problema di nomi, giocando ogni tre giorni dobbiamo renderci conto che dobbiamo entrare in campo con vivacità e fisicità pari alla squadra avversaria. Avversiamo una delle squadre migliori del campionato, palleggiano bene, sono anni che giocano con un concetto preciso di gioco. Dobbiamo pensare di esser squadra in qualsiasi momento. Dobbiamo avere attenzione tattica e irruenza fisica”