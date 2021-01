Prandelli: “Vittoria importante in un momento complicato. Martinez Quarta? Per me è un titolare al pari degli altri difensori”

L’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Cagliari: “Quando vinci, soprattutto in momenti difficili come questo, va tutto bene perchè acquisti fiducia e consapevolezza. La vittoria è una gioia anche se non abbiamo creato molte occasioni, ma ne è bastata una fatta bene. Il Cagliari era molto organizzato. Callejon? Sono contento, deve trovare un ruolo ben definito. Nel primo tempo era troppo schiacciato, nella ripresa si è riposizionato ed è stato pericoloso. Quarta? Per me è un titolare al pari di Pezzella e degli altri difensori. Per l’argentino bisogna valutare come sta il flessore”.

