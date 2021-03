Prandelli: “Voci false su scontri nello spogliatoio, non fanno bene alla Fiorentina. Non capivo come potesse star fuori Eysseric, ora abbiamo un giocatore importante”

In conclusione il tecnico viola, Cesare Prandelli, affronta il tema dei possibili cambiamenti sulla linea difensiva: “Con il Benevento siamo andati in difficoltà e ho preferito cambiare sistema di gioco, senza dire nulla ai ragazzi per non trasmettere ansia, e inserire un centrocampista in più e da lì abbiamo fatto molto meglio. Ci stiamo allenando da qualche settimana anche per passare a quattro per cui non sarà niente di nuovo se lo rifaremo”.

Quindi un appunto sulle voci di alcuni contrasti in spogliatoio (Amrabat ndr): “Nessun giocatore si deve permettere di contestare le decisioni dell’allenatore, abbiamo un gruppo di giocatori che deve mantenere entusiasmo. Le voci sui contrasti nello spogliatoio non sono vere e non fanno il bene dell’immagine della Fiorentina“.

Infine chiusura su Eysseric: “Quando sono arrivato era un giocatore ai margini, mi chiedevo come non potesse incidere con le qualità e l’esplosività che aveva. Si è messo in discussione e ora merita i complimenti, nelle ultime partite è sempre stato determinante sia nell’ultimo passaggio che nelle chiusure difensive. Abbiamo recuperato un giocatore importante. Kouame? Ha avuto un problema, che sembrava un problemino, si sta allenando ma non è proprio al 100%”.