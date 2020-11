Prandelli: “Vorrei Ribery decisivo anche vicino alla porta, non solo manovratore. Non facciamoci la guerra tra noi, amiamo tutti la Fiorentina”

Un pensiero anche ai talenti, nella conferenza stampa pre Benevento, da parte di Prandelli: “Ho avuto subito un confronto con Franck, è un giocatore che vuole vincere, non accetta di perdere neanche le partitelle. Non vorrei che lui diventasse solo un riferimento in manovra ma che fosse decisivo anche in altre zone del campo. Ha possibilità in fase realizzativa e nell’ultimo passaggio, stiamo lavorando su questo e ho trovato grandissima disponibilità da parte sua. Come si batte il Benevento? Servirà determinazione e cattiveria per lottare su tutti i palloni, come fanno loro. Oltre a idee di gioco, loro poi sono collaudati da tanto tempo, dal punto di vista tecnico siamo superiori ma dobbiamo dimostrarlo in campo. La Nazionale? Il ct sta facendo un lavoro straordinario, ha trasmesso un sistema e una mentalità, sono giovani e molto interessanti e quindi il problema sarà fare le convocazioni perché mi sembra che anche in questa sosta mancassero una ventina di giocatori ma chi è andato ha fatto benissimo. Noi come un fortino? Firenze merita tanto, abbiamo la fortuna di avere una società che vuole investire, possiamo essere un ‘fortino’ ma non si fa niente da soli. Noi dobbiamo difenderci dagli attacchi esterni, non farci la guerra tra di noi. Qui amiamo tutti la Fiorentina, nel mio primo periodo spesso arrivavano attacchi esterni destabilizzanti e verso quelli eravamo fortino”.

