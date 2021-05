Pranzo all’aperto e grigliata con Commisso (prima della ripartenza): La Fiorentina termina la stagione con un’aria più distesa

L’ultimo pranzo a Firenze del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, prima di ripartire per l’America, diventa anche una sorta di festa. Dirigenti, staff tecnico e giocatori, tutti insieme al centro sportivo Davide Astori, con apparecchiatura all’aperto e grigliata. Un modo anche per chiudere questa stagione che non è stata certamente facile e ricca di soddisfazioni, con il sorriso e con un’aria più distesa.