Pranzo con due tentazioni

All’Artemio Franchi arriva il Sassuolo, che scenderà in campo contro la Fiorentina alle 12.30. I neroverdi schiereranno dal primo minuto due obiettivi di mercato viola come Domenico Berardi e Gianluca Scamacca, che insieme a Giacomo Raspadori guideranno l’attacco di Dionisi.

Per quanto riguarda il primo, l’ultima chiamata per vederlo in viola potrebbe essere già passata, quando la scorsa estate Berardi sembrava davvero vicino alla Fiorentina. Per Scamacca invece ancora mai dire mai, considerando soprattutto il possibile futuro di Vlahovic. Il mercato però potrebbe riservare sorprese inaspettate. Il pranzo viola vedrà sul tavolo due tentazioni non da poco. La vittoria rimane però il piatto principale. A riportarlo è Repubblica.