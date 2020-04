Prende forma la Fiorentina del decennio: la difesa è quasi completa FOTO

Tramite i suoi profili social e i voti dei tifosi, la Fiorentina sta creando la squadra dell’ultimo decennio viola (2010-2019). I componenti di questo particolare undici titolare, che viene schierato con il 4-3-3, vengono aggiornati giorno dopo giorno. Tra i pali è stato scelto Sebastien Frey, mentre i due difensori centrali selezionati sono Gonzalo Rodriguez e il compianto Davide Astori. Il terzino destro sarà Cuadrado, che con Montella è stato autore di stagioni di assoluto livello da esterno destro del 3-5-2. Per ora sono questi quattro i giocatori già annunciati: la difesa è quasi al completo e manca soltanto il terzino sinistro. Ecco il tweet della Fiorentina:

You picked @Cuadrado as RIGHT-BACK OF THE DECADE 🙌#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/1ELkf901tV

— ACF Fiorentina English 🧢 (@ACFFiorentinaEN) April 10, 2020