Prende sempre più piede l’opzione estero per il Papu Gomez: due le squadre interessate

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com il Siviglia avrebbe fatto un sondaggio approfondito per il Papu Gomez. Sia la posizione del calciatore che quella dell’Atalanta non sono cambiate e rimangono in netto contrasto tra loro. Con il passare delle ore e la fine del mercato che si avvicina, il calciatore argentino potrebbe cambiare idea sulla sua permanenza in Italia e guardare all’estero. Oltre al Siviglia c’è anche il Cincinnati, squadra della MLS americana. E con l’arrivo a Firenze di Kokorin, le possibilità di vederlo con la maglia della Fiorentina adesso sono in netto ribasso.

0 0 vote Article Rating