Prendere tre gol in casa dal Sassuolo non è un risultato, è una sentenza di condanna. Iachini suonato come un pugile all’ultima ripresa. Castrovilli e Chiesa…

Prendere tre gol in casa dal Sassuolo non è un risultato, è una sentenza… di condanna. La Fiorentina ha troppi giocatori mediocri e quando incappano in giornata no anche i presunti talenti (Chiesa e soprattutto Castrovilli) la situazione diventa subito critica. Se a questo si aggiunge un allenatore ormai in totale confusione mentale, la frittata è fatta.

Castrovilli – Sv – Una partita terribile, catastrofica, da dimenticare subito. Confeziona situazioni per il rigore e il terzo gol del Sassuolo. Calcia alle stelle un pallone-dono ricevuto da Ribery. Meriterebbe un voto bassissimo, forse ancora più basso. E’ la prima volta che stecca e preferisco non indicare il numero.

Chiesa – 2 – Ha due occasioni gol e le spreca entrambe. Una se la fa deviare da Pegolo, l’altra, confezionata dal solito Ribery, la trasforma in un campanile indecoroso. Infila un errore di misura dietro l’altro. E’ la pallida controfigura di un grande giocatore.

Allenatore: Iachini – 0 – Ha un solo centravanti disponibile e lo lascia in panchina. Aspetta di prendere tre gol per rivoluzionare la squadra. Suonato come un pugile all’ultima ripresa.

