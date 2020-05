Preoccupano le nuove positività: Riunione tra l’AIC e i giocatori di Serie A

E’ in corso una riunione tra l’AIC (Associazione Italiana Calciatori) e uno o più rappresentanti di ognuna delle venti società di Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tema del vertice è la situazione attuale e gli aggiornamenti delle ultime ore, in particolare modo i nuovi casi di positività che preoccupano molto i giocatori. Da questa riunione l’Assocalciatori uscirà con una posizione ben precisa, che alle 16 porterà alla FIGC durante l’incontro previsto per il pomeriggio. Saranno presenti i rappresentanti delle Leghe di Serie A, B, C e D, ma anche degli allenatori.