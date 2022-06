Pres. Corinthians: “Osserviamo Pulgar, ma non c’è niente di avanzato con la Fiorentina”

Duílio Monteiro Alves, presidente del Corinthians, ha confermato l’interesse del club brasiliano per Erick Pulgar, centrocampista cileno della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Pulgar? Siamo vicino al mercato e vengono accostati molti nomi. Abbiamo già detto che stiamo cercando due o tre giocatori per migliorare la nostra rosa, ma non c’è nulla di avanzato con la Fiorentina per il cileno. Lo stiamo osservando, niente di più”.