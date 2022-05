Duka: “Asslani non dovrebbe andare in una big, ma giocare sempre novanta minuti”

Il Presidente della Federazione calcistica albanese, Armand Duka, è stato intervistato da calciomercato.it e tra i vari temi si è soffermato anche sull’oggetto del desiderio di tante squadre italiane: Kristjan Asllani. Il talentuoso centrocampista classe 2002 dell’Empoli è stato accostato alla Fiorentina, anche se l’interesse maggiore è stato mostrato dall’Inter. Intanto Duka parla così del suo futuro:

“Speriamo che vada all’Inter, ma per questi giovani è meglio restare dove sono e giocare tutte le partite novanta minuti, piuttosto che andare in una big e non giocare”.