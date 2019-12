Pres. Fluminense: “Fatta per Gilberto dalla Fiorentina. Ottenuto uno sconto importante”

Mario Bittencourt, presidente della Fluminense, ha parlato del futuro di Gilberto, in prestito dalla Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da Globoesporte: “E’ fatta al 95% dobbiamo solo scambiare i documenti. Nel contratto c’era un’opzione di riscatto abbastanza elevata, ma siamo riusciti ad ottenere il 50% del cartellino per molto meno del 10% dell’opzione di riscatto. Si tratta di una cifra molto ridotta. Siamo al lavoro per negoziare la durata del contratto: sarà di due o due anni e mezzo”.