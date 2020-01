Pres. Gremio: “Pedro? La Fiorentina vuole solo una cessione a titolo definitivo”

Romildo Balzan Junior, presidente del Gremio, ha parlato a Radio Guaiba di Pedro, attaccante in uscita dalla Fiorentina. Queste le sue parole: “Non abbiano nessun accordo né con la Fiorentina né con il giocatore. Il club viola è interessato soltanto ad una cessione a titolo definitivo del giocatore: questo fa uscire il Gremio dalla trattativa”. In corsa per Pedro dunque, rimane in corsa soltanto il Flamengo: l’agente del brasiliano è a Firenze, attese novità nelle prossime ore.