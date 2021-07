Presentati 66 progetti per il restyling del Franchi. Ecco i prossimi step

Il presidente della Commissione Cultura e Sport Fabio Giorgetti e quello della Commissione Urbanistica e Territorio Renzo Pampaloni si sono espressi in merito al restyling del Franchi: “È stato presentata ai consiglieri il bando del concorso internazionale per la riqualificazione dell’Artemio Franchi e dell’area Nord del Campo di Marte. Uno sforzo, portato avanti dall’Amministrazione insieme all’Ordine degli Architetti, che ha consentito di arrivare ad un bando complesso in tempi rapidi. Un elemento positivo che rileviamo è che il bando non si concentra solo sul recupero dello stadio ma anche di una vasta area del Campo di Marte, rafforzandone il ruolo di polmone verde oltre che di polo sportivo”.

In totale sono stati presentati al momento 66 progetti, di cui soltanto i migliori 8 passeranno alla seconda fase. “Il Comune di Firenze – hanno aggiunto Giorgetti e Pampaloni – dirà qual è la migliore soluzione per il finanziamento dell’opera. Le Commissioni seguiranno tutto l’iter del concorso che prevede la selezione dei primi 8 progetti la cui presentazione scadrà il prossimo 6 Settembre. La seconda fase con la selezione del progetto di fattibilità tecnica e amministrativa di concluderà entro Marzo 2022. La conclusione dell’intervento, legata anche alla scadenza dei fondi raccolti dal Comune, è prevista entro la fine del 2026”.