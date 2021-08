Presentati due emendamenti per aumentare la capienza degli stadi.  Con il green pass si punta al 75%. Il M5S propone la disposizione a scacchiera

Sull’argomento stadi a capienza ridotta qualcosa si muove anche in Parlamento. Secondo quanto riporta Gazzetta.it infatti il deputato del Pd Andrea Rossi e l’ex ministro dello Sport Luca Lotti hanno presentato questa mattina un emendamento per modificare l’ultimo decreto in cui, accanto alla capienza del 50% per gli impianti all’aperto in zona bianca, si conferma l’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro, fattore che riduce la possibilità di ospitare tifosi fino al 25-30% della capienza. La richiesta va oltre: con il green pass si punta infatti ad alzare la capienza al 75% per gli impianti all’aperto e 50% per quelli al chiuso (oggi fermi al 25%).

Anche il M5S in giornata presenterà il suo emendamento, in cui verrà richiesto di arrivare negli stadi ad un effettivo 50% con la disposizione a scacchiera garantendo ai club le prime certezze nella programmazione della vendita dei biglietti.