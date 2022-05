Presentati stamattina i progetti di rigenerazione urbana finanziati dal PNRR: ecco le planimetrie e il rendering del nuovo Franchi

Il Sindaco Dario Nardella e alcuni dei Primi Cittadini della Città Metropolitana di Firenze hanno presentato questa mattina in Palazzo Medici Riccardi i progetti di rigenerazione urbana finanziati dal Piano di Ripresa e Resilienza sul territorio. Il PNRR ha assegnato alla Metrocittà risorse pari a 157.235.707,00 di euro per progetti di rigenerazione urbana suddivisi in due strategie di intervento: ‘Sport e Benessere’ (sette interventi) e ‘Cultura e Inclusione sociale’ (undici). I fondi sono integrati per alcuni progetti da risorse proprie degli enti e da altri piani di finanziamento.

La Metrocittà ha aperto pagine tematiche per l’illustrazione di tutti i progetti, anche del restyling del Franchi.

Per vedere le planimetrie e il rendering del progetto CLICCA QUI