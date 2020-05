Non che ce ne fosse bisogno, ma Dusan Vlahovic ha ribadito nell’intervista al Corriere dello Sport il suo amore per la Fiorentina. “Non ho affatto paura di affezionarmi troppo alla Fiorentina, sono legatissimo. Anzi, vorrei fare qualcosa per festeggiare insieme ai tifosi. Sì, il mio sogno è vincere qui. Il calcio di oggi è diverso da quello di una decina di anni fa. Ma non è detto che un calciatore non possa comunque fare una scelta di cuore. Firenze è casa mia ed il mio obiettivo è quello di impormi qui”, queste le parole dell’attaccante serbo.

Vlahovic è già un punto fermo della Fiorentina e più che passa il tempo, più che diventerà importante per il club. Presente e futuro, il serbo vuole continuare a crescere a Firenze dove già in questa stagione si è messo in mostra con continuità, diventando uno dei beniamini dei tifosi viola. 6 gol in 22 partite di campionato, a cui va aggiunta la doppietta nella prima partita stagionale col Monza in Coppa Italia. Numeri niente male, per un ragazzo che ha compiuto 20 anni solo qualche mese fa ed è pronto a diventare un pilastro della Viola che verrà.