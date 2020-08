Presente e futuro, a centrocampo caccia a due profili diversi

Le idee nella dirigenza gigliata sono molte, ma c’è una direttiva importante da seguire, ed è sostanzialmente quella di trovare un giocatore di livello per ogni reparto. Come scrive Calciomercato.com, l’attaccante sarà sicuramente una pedina fondamentale per il futuro, dopo troppi anni senza giocatori capaci di fare la differenza sotto porta, con Piatek come primo nome sul taccuino. A centrocampo i giocatori attenzionati sono due, uno per il presente e uno per il futuro, Torreira e Ricci, che garantirebbero qualità e quantità per tanti anni. Situazione diversa per la difesa, che senza cessioni pesanti potrebbe anche non essere toccata, vista la solidità raggiunta da Iachini.

0 0 vote Article Rating