Presente una leggenda viola per Spezia-Fiorentina

Domani allo stadio Picco, sarà presente anche la leggenda viola Sergio Carpanesi, nonché uno dei vincitori del primo scudetto viola. L’ex allenatore, tra le altre dello Spezia e spezzino doc, ha militato in entrambe le squadre e resta un’icona a un simbolo degli anni ’80, che seppe riportare allo stadio l’amore per le Aquile e la C1.

A Firenze, come scrive Il Secolo XIX ha vinto uno scudetto nell’oramai lontano 1956, da mediano di corsa e temperamento, segnando subito all’esordio contro la Spal. 31 gare di campionato e 2 di Coppa Italia in tre anni in Toscana, con anche una finale persa nel trofeo tricolore. La sua presenza sarà uno stimolo in più per l’ambiente, che ancora una volta dovrà essere travolgente nell’aiutare le Aquile.