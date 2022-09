Presenza in bilico: Tre giocatori in dubbio per la trasferta europea

Italiano aspetta buone notizie dall’infermeria. Questa mattina ci sarà la rifinitura della Fiorentina in vista del match contro l’Istanbul Basaksehir e arriveranno responsi relativi a tre giocatori che potrebbero essere importanti in questo match; parliamo in primo luogo di Gonzalez, assente da diversi giorni e determinante in attacco.

Ma anche di Sottil, uscito in condizioni non perfette (dolore alla schiena) dalla trasferta di Bologna, e Zurkowski che potrebbe invece essere un’alternativa a centrocampo.