“Presi tre gol senza subire un tiro in porta. Allucinante la regola dei falli di mano”

Corrado Tedeschi, conduttore televisivo e tifoso della Sampdoria, ha parlato così a Radio Sportiva il giorno dopo la rotonda vittoria della Fiorentina contro la sua Doria: “Un lunedì nero quello di oggi. Ieri abbiamo preso tre gol senza subire un tiro verso la porta di Audero. Per assurdo non abbiamo nemmeno giocato così male, ma la regola dei falli di mano è allucinante. Non si può fischiare tutto. Dovremo soffrire fino alla fine: chiaramente anche la situazione societaria non aiuta. Ranieri è il miglior allenatore che si possa chiedere in una situazione del genere”.