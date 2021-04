Presidente Commisso, ha visto in che condizioni siamo?

Il ritorno a Firenze del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è stato segnato subito da un evento importante: la partita che la sua squadra ha giocato al Franchi contro l’Atalanta. Il proprietario del club ha potuto vedere dal vivo questo match. Ma soprattutto, quello che ci chiediamo è: ha visto in che condizioni siamo?

Tutti debbono avere l’onestà intellettuale di ammettere che di soldi in questo progetto Fiorentina ne sono già stati versati parecchi dal numero uno gigliato tra acquisto, mercato e centro sportivo. Ma in quasi due stagioni abbiamo visto una pochezza tecnica sul campo davvero preoccupante.

Il confronto con l’Atalanta è stato a dir poco imbarazzante per 45 minuti. Durante tutto il primo tempo abbiamo avuto la sensazione di trovarci davanti a squadre di categorie diverse, con la Fiorentina vittima sacrificale di turno. Le cose sono andate un po’ meglio nella ripresa, quando addirittura i viola erano riusciti ad acciuffare un pareggio che avrebbe avuto del miracoloso. Un’illusione però durata pochissimo, giusto il tempo di vedere il pallone finire sul braccio aperto di Quarta, con conseguente rigore trasformato da Ilicic.

Otto punti di vantaggio sulla terzultima e una giornata in meno da giocare, gli indicatori che fanno sorridere li possiamo terminare qua. E’ tutto il resto, purtroppo, che preoccupa. Gattuso, come sembra, o chi per lui: il nuovo allenatore della Fiorentina avrà bisogno di una rosa fortemente modificata rispetto all’attuale, altrimenti saremmo di nuovo a fare gli stessi discorsi anche fra 365 giorni.