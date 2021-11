Preziosi: “La nuova proprietà del Genoa ha un potenziale di investimento superiore a quello di Commisso. Strinsi la mano a Italiano, poi però…”

Intervenuto a “We Are Genoa” in onda su Telenord l’ormai ex presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato di quella che è la nuova proprietà grifone, facendo riferimento anche alla Fiorentina di Commisso. Queste le sue parole: “La holding 777 Partners può giocarsela con i primi in classifica, credo che la loro capacità d’investimento sia superiore a quella di Commisso della Fiorentina.

E ancora: “Ho fatto tanti errori ma questi vanno contestualizzati: a Ibiza strinsi la mano a Italiano, poi ci furono problemi con lo Spezia e arrivò Maran”.